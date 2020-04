Claude (Koh-Lanta), pas un vrai héros ? Pholien l'attaque, il réplique

L'épisode de Koh-Lanta 2020 diffusé le 3 avril sur TF1 était une fois de plus mouvementé. Le grand stratège Ahmad a réussi à ne pas être éliminé lors des Ambassadeurs en négociant de voter contre un membre de son équipe. Moussa lui a également assuré qu'il serait le dernier Rouge à être évincé de la compétition. Lors du dernier Conseil, il n'était donc pas en danger. Les candidats ont dû se mettre d'accord sur l'aventurier à éliminer. Et c'est tombé sur Pholien, un adversaire redoutable. Sur les réseaux sociaux, l'ex-nageur professionnel de 29 ans n'a pas caché qu'il était toujours en colère.

À la suite de la diffusion de l'émission, le beau blond s'est en effet saisi de son compte Twitter afin de s'en prendre à Claude et Moussa. "Quelle folie, que d'émotions, bref pas de mots... Quoique en voyant les votes... Il y a moins de héros que ce que je pensais @MoussNiangParis @claude_koh et plus d'héroïnes dans ce Koh Lanta @KohLantaJessica et les autres", a-t-il tweeté, laissant entendre que les aventuriers emblématiques avaient peur de se frotter à lui.

Très vite, Claude a répondu à son ancien coéquipier : "Vous vouliez nos têtes, mais ce sont les vôtres qui tombent.... Ne demande pas aux autres ce que toi-même tu ne fais pas @Pholienkohlanta. Pour moi, peu importent la tête et la couleur du foulard." Dès son arrivée, ainsi que celle de Teheiura et Jessica, le jeune papa a en effet découvert que les Rouges souhaitaient éliminer tous les héros. Pas de regret !