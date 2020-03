Koh-Lanta 2020 : Ahmad se défend après l'élimination fracassante de Delphine

Près de 6,5 millions de téléspectateurs ont assisté à l'élimination de Delphine dans l'épisode de Koh-Lanta 2020 diffusé le vendredi 27 mars 2020 sur TF1. Pour rappel, cet épisode a été marqué par la réunification et le fameux face-à-face des ambassadeurs. Choisi par les jaunes pour représenter les rouges aux côtés de Claude, Ahmad a craqué et a accepté de sacrifier l'un de ses camarades d'aventure pour sauver sa peau. C'est ainsi que Delphine a été évincée, une trahison que la mère de famille n'a toujours pas digérée. Elle a rompu tout contact avec Ahmad depuis la fin de l'aventure.

Si Delphine a eu l'occasion de s'expliquer lors d'interviews, Ahmad s'est quant à lui exprimé sur Instagram. Dans la soirée du 28 mars 2020, le candidat de Koh-Lanta a publié un long message sur sa page suivie par plus de 6800 personnes.

Ahamad a choisi d'illustrer son long message avec une photo de lui posant avec Claude et Moussa. Et la fierté se lit dans ses yeux. "J'avais 14 ans quand j'ai vu jouer @moussaniangoff pour la première fois. Sept de plus au moment où je découvrais @claude_kohlanta . Ces candidats m'ont inspiré (surtout Claude). 10 ans plus tard je me retrouvais ambassadeurs à leurs côtés. Un honneur", a-t-il expliqué. Pour Ahmad, le candidat le plus critiqué de cette édition 2020, "trois données" ont conduit à fragiliser sa position dans le jeu d'aventure : "L'éviction de Benoit avec qui j'étais allié, le retour de Teheiura chez l'adversaire, et la réunification qui arrive plus tôt que prévue."

J'ai eu de la peine pour Delphine

L'aventurier a ensuite reconnu avoir mené un double-jeu chez les rouges : "J'étais en alliance avec Charlotte et Delphine d'un côté. Ainsi que Pholien et Eric de l'autre. J'avais une double alliance dans notre alliance, je le reconnais (survivor oblige). Néanmoins j'ai été sincère dans mon intention d'avoir un groupe solide, fort, uni à cinq." Seule une nécessité pouvait conduire à devoir faire un choix, et c'est ce qui est arrivé. "J'étais cuit d'entrée de jeu. Il s'agissait alors de faire le choix le moins pire. J'ai choisis avec ma tête et non avec mon coeur. J'avais plus d'affinités avec Delphine qu'avec d'autres, mais ses nombreux doutes depuis quelques jours ainsi que son intention manifeste de la jouer solo m'a poussé à la désigner...", a-t-il expliqué.

Mais qu'importe les nombreuses critiques, la rancoeur de Delphine, Ahmad dit ne pas regretter son choix : "J'ai eu de la peine pour elle. Je me suis contenté de jouer le jeu pour sauver ma place afin d'aller le plus loin possible.Aucun des rouges, AUCUN ne serait allé à la boule pour moi ! Je n'avais donc aucune raison d'y aller, même si je l'ai envisagé."

Un nouveau volet de Koh-Lanta commence à présent pour Ahmad avec la réunification...