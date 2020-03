Ahmad (Koh-Lanta 2020) provocateur sur les réseaux : il rend fou les internautes

Ahmad agace toujours autant les téléspectateurs. Vendredi 20 mars 2020, un nouvel épisode de Koh-Lanta était diffusé dans lequel l'aventurier a réussi à se maintenir dans le jeu. Déjà accablé par de violentes critiques depuis qu'il a organisé l'élimination de Teheiura, Ahmad demeure le vilain petit canard de sa promotion. Mais loin de se morfondre et de se laisser abattre, il a préféré opter pour la provocation.

Sur Twitter, il a posté une image de lui tiré du dernier épisode et sur laquelle est inscrite la phrase suivante : "Je suis arrivé en réunification d'un Koh-Lanta. 99,99999% de mes haters n'atteindront jamais ce stade." Et d'en rajouter une couche, taquin, en légende : "A la semaine prochaine Tweeter". Une sortie publique qui lui a valu, sans grande surprise, de se faire encore une fois lyncher. "Quoique que tu fasse personne ne t'aime", "Je te rappelle que t'es quand même le premier de l'histoire de Koh Lanta à avoir fait perdre son équipe parce que t'étais en train de couler là ou t'avais pied", "A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Cette citation te va si bien !", "On peut aussi raisonnablement penser que 90% de tes haters sont plus forts que toi d'un point de vue sportif", peut-on lire.

Des mots durs qui ne semblent pas atteindre Ahmad. Lors d'une interview accordée à TV Mag, le jeune homme a indiqué ne rien regretter de ses choix dans l'émission présentée par Denis Brogniart, soulignant justement qu'il s'agissait là d'un jeu. "Je n'ai pas à avoir honte de mes décisions dans le jeu. Je ne suis pas habitué au monde des réseaux sociaux, j'apprends à le découvrir. J'évite de répondre aux attaques, je lis les commentaires aussi sereinement que possible mais je n'ai pas envie de fuir", a-t-il fait remarquer.