Claude Sarraute, 95 ans : réapparition surprise lors d'un moment "un peu fou"

C'est au début de l'année 2019 que les fans de Claude Sarraute ont eu de ses nouvelles pour la dernière fois. Laurent Ruquier l'avait contactée au cours d'un numéro des Grosses Têtes. Elle en profitait alors pour évoquer son état de santé. "Je suis laide ! Moi c'est phénoménal. Vous vous rappelez peut-être que j'avais un petit nez ? J'ai un énorme nez maintenant ! (...) Je ne m'ennuie pas une seconde. Seulement j'ai des problèmes parce que j'entends plus, je ne vois plus, je ne marche plus... Mais dans ma tête, ça va très bien", confiait-elle, précisant compter sur des assistantes de vie au quotidien.

Rappelons que Claude Sarraute a connu par ailleurs une vie riche en amour, en se mariant à trois reprises. D'abord avec le journaliste et historien américain Stanley Karnow en 1948 puis avec Christophe Tzara en 1957. Avec ce dernier, elle a eu deux fils : Laurent et Martin. Enfin, elle épouse en 1967 le philosophe et écrivain Jean-François Revel, avec qui elle a un fils, le haut fonctionnaire Nicolas Revel (né en 1966), et une fille, Véronique (née en 1968).

En 2017, Claude Sarraute était revenue sur ses histoires d'amour, toujours avec beaucoup de naturel. "J'ai toujours choisi des hommes riches qui me faisaient des cadeaux. Il ne me serait jamais venu à l'idée de payer un dîner. J'avais une libido qui marchait à fond et j'allais vers celui qui marchait à fond et j'allais vers celui qui me tentait le plus, c'était le plus riche mais aussi le plus patient. Il devait supporter mes caprices. J'ai tenu cette ligne jusqu'au bout", lâchait-elle.