Claudia Schiffer maman : sa fille Clémentine est son sosie au même âge !

"Je viens d'une grande famille et j'ai toujours voulu avoir des enfants à moi", avait confié cette figure des podiums des années 1990 au magazine Stylist en 2012. Celle qui est apparue dans la comédie culte Love Actually avait ajouté : "Avant de rencontrer Matthew, je travaillais sans arrêt. Mais une fois que nous nous sommes mis ensemble, tout à coup un tout nouveau monde a semblé s'ouvrir. Matthew et moi formons une équipe."