Claudio Capéo pose tout nu : les fesses à l'air, il surprend ses fans !

Nu ou non, le mari d'Aurélie tente d'assumer de plus en plus ses racines italiennes. Il y a quelques mois, en pleine tournée promo pour son dernier album Penso a te, le chanteur confiait regretter ne pas revendiquer fièrement son sex-appel italien au magazine Paris Match. "Pendant longtemps, je n'ai pas assumé le fait d'être... 'rital'. J'avais pensé à cet album il y a trois ans, mais je me disais que j'allais passer pour un ringard. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis... Ce clip a servi de déclencheur", avait expliqué ce papa de deux jeunes garçons.