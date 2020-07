Clayton Gardner agressé : une jeune femme lui tousse au visage en plein concert

Il y a ceux qui s'efforcent de respecter les gestes barrières et les consignes de sécurité. Et il y a ceux qui trouvent opportun de tousser au visage d'autrui. Le 17 juillet 2020, le pauvre Clayton Gardner a été victime d'une très mauvaise blague alors qu'il donnait un concert à Las Colinas, dans le Texas américain. En respectant la distanciation sociale, le chanteur jouait ses mélodies acoustiques devant une petite audience d'une trentaine de personnes - le tout retransmis en Facebook Live - quand l'une d'entre elles est montée sur scène.

Elle m'a attrapé par le bandana

Sur les réseaux sociaux, Clayton Gardner a partagé la vidéo de cet incident redoutable. "Cette séquence est tirée du concert de vendredi, a-t-il expliqué. C'était une belle nuit. Tout le monde appréciait cette soirée de musique et de normalité. Mais après une quinzaine de minutes, cette personne-là a contourné tout mon équipement pour se positionner derrière moi. Elle demandait à ce qu'un autre artiste monte sur scène et je lui ai demandé de me laisser tranquille à plusieurs reprises. Alors elle m'a attrapé par le bandana et m'a toussé dessus."