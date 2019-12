Clémence Botino, Miss France 2020 : Marquée par une proposition indécente

Depuis son sacre le 14 décembre 2019, Clémence Botino est en plein tourbillon médiatique. Miss France 2020 a dit au revoir à sa Guadeloupe natale pour sillonner toutes les régions de France pendant un an. Aussitôt élue, elle était sollicitée de toutes parts : shootings et interviews s'enchaînent à une cadence folle et, ce jeudi, la jeune femme de 22 ans fait la couverture du nouveau numéro de Gala. Dans les pages de l'hebdomadaire, elle évoque sa vie avant son triomphe. Un parcours atypique pour celle qui a reçu son bac scientifique avec mention "très bien" puisqu'elle a quelque temps été mannequin, de ses 15 à ses 17 ans - une expérience de courte durée qu'elle dit avoir appréciée, même si elle lui a réservé son lot de mauvaises surprises.

Une fois la majorité atteinte, la jolie brune a constaté un changement dans sa carrière naissante et s'est vu alors "demander de faire des choses qu'elle ne voulait pas faire", à savoir : "poser sans soutien-gorge". Des propositions avec lesquelles elle ne se sentait pas du tout à l'aise, c'est pourquoi elle a préféré mettre un terme à son activité. "Je suis très raisonnable et j'attends toujours avant d'agir", fait-elle remarquer. Un bon sens qui l'a sans doute aidée à décrocher la couronne au Dôme de Marseille.

Sa mère Katia se souvient de cette période et ne cache pas quant à elle regretter quelque peu la décision de sa fille : "Le format mannequin lui correspondait plus que le format Miss. Ce n'est pas la même exposition !", estime-t-elle. Il faut dire que la mère et la fille ont rarement été d'accord sur le sujet Miss France. Avec son père en revanche, Clémence Botino a toujours eu du soutien. Ce dernier est certain que la reine de beauté "va apprendre, au fur et à mesure". "Elle aime les gens. Elle va rencontrer encore plus de monde, et pas forcément que des people. Ces contacts vont beaucoup lui apporter, j'en suis sûr", se réjouit-il. C'est tout ce qu'on lui souhaite !

