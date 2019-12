Miss France 2020 Clémence Botino : pourquoi sa mère "a mis du temps à accepter"

Samedi 14 décembre 2019, la vie de Clémence Botino a été chamboulée. La jeune femme de 22 ans a été élue Miss France 2020 devant des millions de téléspectateurs sur TF1 et succède ainsi à Vaimalama Chaves. Depuis, Clémence Botino n'a plus aucun répit et enchaîne déjà les apparitions publiques ainsi que les interviews. Ce jeudi 19 décembre, elle est à l'honneur dans les pages du magazine Gala avec ses parents. Et pour cause, ces derniers ont fait le déplacement depuis la Guadeloupe pour venir la soutenir. Pourtant, ce ne fut pas facile pour la mère de Clémence, Katia, de laisser son enfant participer à une telle aventure.

"Elle a mis du temps à accepter, alors que mon père a tout de suite été derrière moi", confie la plus belle femme de France. La raison ? Des craintes justifiées qui s'inscrivent dans l'ère du temps : "Nous sommes très proches et elle a peur des critiques que je ne contrôle pas du tout. Elle me disait : "Comment tu vas faire si tu perds !" Le sujet de l'élection a même fini par devenir source de tensions entre la mère et la fille. "Nous avons une relation très fusionnelle et on se prend souvent la tête", admet Katia. D'ailleurs, elle reconnaît n'avoir "pas dit souvent qu'elle était belle" à Clémence Botino. Et de poursuivre : "C'est mon enfant et je ne l'ai jamais vue comme une reine de beauté. Mais j'ai compris que c'était une évidence pour elle et qu'elle n'allait pas renoncer. Là, j'ai l'impression que toutes les planètes étaient alignées pour sa victoire." Heureusement, tout s'est bien passé le jour J pour Clémence, qui peut désormais entamer sereinement son année de Miss.

