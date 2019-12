Patrick Sébastien : Sa rencontre fortuite avec Clémence Botino, Miss France 2020

Élue Miss France 2020 il y a seulement deux jours, Clémence Botino est d'ores et déjà sollicitée de toutes parts. Lundi 16 décembre 2019 était une véritable journée marathon pour la jolie Guadeloupéenne de 22 ans, laquelle a multiplié les rendez-vous.

De passage dans le journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut, elle a aussi répondu aux questions de la presse papier et a fini sa journée chez Yann Barthès, dans l'émission Quotidien. Clémence Botino s'est également rendue au siège du groupe Canal+ où elle a eu l'opportunité de rencontrer Patrick Sébastien. C'est par hasard que le producteur-animateur et la reine de beauté se sont croisés et ont pu échanger quelques mots. D'ailleurs, Patrick Sébastien n'a pas manqué de lui adresser tout son soutien en lui disant "qu'il adore son élégance et qu'il aurait voté pour elle si il avait voté". Des paroles réconfortantes pour celle qui est victime de vives critiques depuis son sacre.

Lui aussi en pleine tournée des médias, Patrick Sébastien s'est ensuite déplacé vers les locaux d'Europe 1. Lors de son passage sur les ondes, il a annoncé avec joie le retour du Plus Grand Cabaret du monde. Et ce n'est évidemment pas grâce à France Télévisions, avec qui il est toujours en litige, que le saltimbanque a réussi à remettre en place son spectacle. Patrick Sébastien peut désormais compter sur TF1.

En revanche, plus question pour l'animateur de revenir sur le petit écran, son Plus Grand Cabaret du monde se déroulera uniquement sur scène dans le cadre d'une tournée des Zéniths qui débutera le 23 novembre 2020. "On a un partenaire sur cette tournée, qui a été adorable de nous soutenir, c'est TF1 a-t-il révélé. Je ne vais pas faire d'émissions sur TF1 (...) ça n'a rien à voir avec la télé mais ils s'engagent parce qu'ils y croient et parce qu'ils trouvent que c'est un spectacle populaire et qu'ils aiment les gens (...) Donc je les remercie et ils vont nous accompagner avec des bandes-annonces." Une nouvelle qui ne manquera pas d'en ravir plus d'un.