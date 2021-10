Clémence Castel en couple : ces moments secrets dont elle n'a jamais parlé, "pas même à Marie"

En juillet 2021, Clémence Castel a annoncé une grande nouvelle. Sur Instagram, l'aventurière emblématique de Koh-Lanta, actuellement au casting de l'édition All Stars baptisée La Légende, a pris la pose au côté de Marie, sa nouvelle compagne. Une officialisation de couple qui survient deux ans après l'annonce de sa rupture avec Mathieu Johann, son ex-compagnon de longue date également père de ses deux garçons Louis (8 ans) et Marin (5 ans). Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, dans le podcast Parents d'abord, Clémence Castel revient sur les doutes qui l'ont habitée lors de sa rencontre avec Marie.

"Elle est arrivée à un moment de ma vie où j'étais peut-être plus ouverte à ça. Ça s'est imposé à moi, et après de longs mois de réflexion car ça a été dans ma tête une vraie tempête sous un crâne, confie-t-elle. Je me disais : 'Est-ce que je peux me permettre ? Est-ce que je dois suivre mes sentiments ?' Mais ça s'est imposé à moi et je me suis dit : 'Je ne peux pas vivre comme ça !' Car ça veut dire que je ne suis pas sincère avec moi-même."

Et de poursuivre : "J'aurais pu ne pas avoir le courage de me dire que je me permets d'être attirée par une femme. Ce qui a été le déclic dans ma tête, c'est que je me suis dit : 'Je suis comme ça et il va falloir que je l'accepte. C'est certainement ma nouvelle vie qui commence.' C'est aussi de me dire : 'Est-ce que ce changement de vie fera de moi une mauvaise maman ?' Après des mois de réflexion, la conclusion était que non, que rien en changerait l'amour porté à mes enfants." Ses deux adorables garçons, s'ils la voyaient "épanouie et totalement elle-même" seraient alors "heureux pour elle et totalement sereins".

Les doutes se sont alors envolés. Mais Clémence Castel a vécu "de vrais questionnements". "C'étaient des moments que j'ai gardés pour moi car je n'en parlais à personne, ni même à Marie. C'était quelque chose de très personnel. C'est comme ça qu'on prend la meilleure décision", conclut-elle. Aujourd'hui, la jolie brune aux yeux clairs est plus heureuse et amoureuse que jamais. Avec Marie, elles se sont pacsées dans la plus grande intimité en août dernier, après deux ans d'amour en secret.