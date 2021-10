Diaporama Clémence Castel en couple : ces moments secrets dont elle n'a jamais parlé, "pas même à Marie"

1 / 22 Clémence Castel en couple : ces moments secrets dont elle n'a jamais parlé, "pas même à Marie"

2 / 22 Clémence Castel (Koh-Lanta) heureuse et épanouie auprès de sa belle Marie et de ses deux garçons Louis et Marin.

3 / 22 Clémence Castel (Koh-Lanta) heureuse et épanouie auprès de sa belle Marie et de ses deux garçons Louis et Marin.

4 / 22 Clémence Castel (Koh-Lanta) et son ex-compagnon Mathieu Johann (Star Academy), père de ses deux enfants Louis et Marin.

5 / 22 Clémence Castel (Koh-Lanta 2005 et 2018) lors de l'émission "Le Show de Luxe" sur la Radio Voltage à Paris , France, le 8 avril 2019. © Philippe Baldini/Bestimage

6 / 22 Clémence Castel (Koh-Lanta) heureuse et épanouie auprès de sa belle Marie et de ses deux garçons Louis et Marin.

7 / 22 Exclusif - Rendez vous avec Clémence Castel à l'occasion de son interview donnée pour Pure People dans les locaux de Webedia à Levallois Perret. Le 4 mars 2019 © Giancarlo Gorassini / Bestimage

8 / 22 Clémence Castel (Koh-Lanta) heureuse et épanouie auprès de sa belle Marie et de ses deux garçons Louis et Marin.

9 / 22 Exclusif - Clémence Castel- 26ème édition du Trophée des personnalités en marge des Internationaux de Tennis de Roland Garros à Paris. Le 7 juin 2018. © Denis Guignebourg / Bestimage

10 / 22 Clémence Castel (Koh-Lanta) heureuse et épanouie auprès de sa belle Marie et de ses deux garçons Louis et Marin.

11 / 22 Clémence Castel (Koh-Lanta) et son ex-compagnon Mathieu Johann (Star Academy), père de ses deux enfants Louis et Marin.

12 / 22 Clémence Castel (Koh-Lanta) heureuse et épanouie auprès de sa belle Marie et de ses deux garçons Louis et Marin.

13 / 22 Clémence Castel (Koh-Lanta) heureuse et épanouie auprès de sa belle Marie et de ses deux garçons Louis et Marin.

14 / 22 Clémence Castel (Koh-Lanta) heureuse et épanouie auprès de sa belle Marie et de ses deux garçons Louis et Marin.

15 / 22 Clémence Castel (Koh-Lanta) heureuse et épanouie auprès de sa belle Marie et de ses deux garçons Louis et Marin.

16 / 22 Clémence Castel (Koh-Lanta) heureuse et épanouie auprès de sa belle Marie et de ses deux garçons Louis et Marin.

17 / 22 Clémence Castel (Koh-Lanta) heureuse et épanouie auprès de sa belle Marie et de ses deux garçons Louis et Marin.

18 / 22 Clémence Castel (Koh-Lanta) heureuse et épanouie auprès de sa belle Marie et de ses deux garçons Louis et Marin.

19 / 22 Clémence Castel (Koh-Lanta) heureuse et épanouie auprès de sa belle Marie et de ses deux garçons Louis et Marin.

20 / 22 Clémence Castel (Koh-Lanta) heureuse et épanouie auprès de sa belle Marie et de ses deux garçons Louis et Marin.

21 / 22 Clémence Castel (Koh-Lanta) heureuse et épanouie auprès de sa belle Marie et de ses deux garçons Louis et Marin.