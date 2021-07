Clémence Castel (Koh-Lanta) en couple avec une femme : touchante déclaration après l'annonce inattendue

Dimanche 11 juillet 2021, Clémence Castel a partagé un peu de sa vie privée sur Instagram. L'aventurière de Koh-Lanta (gagnante de la saison 5 en 2005 et du Combat des héros en 2018, membre du jury final du Retour des héros en 2009) a révélé être en couple avec une femme. Une surprise pour ses 47 000 followers qui l'avaient connue amoureuse de Mathieu Johann, père de ses deux garçons Louis (8 ans) et Marin (5 ans). Au lendemain de cette belle annonce, Clémence Castel se livre un peu plus en story.

La photo avec sa compagne, prénommée Marie, a récolté pas moins de 10 000 likes et près de 800 commentaires en à peine quelques heures de publication. La jolie brunette aux yeux clairs n'en revient pas. C'est pourquoi elle se saisit de son compte sur le réseau social de partage d'images afin de remercier chaleureusement les nombreux internautes ayant réagi à cette grande annonce.

"Petite vidéo ce soir pour tous vous remercier de tous les messages que j'ai pu recevoir depuis mon post d'hier. C'était un post qui venait vraiment du coeur et vos réactions me font vraiment chaud au coeur, lance Clémence Castel lundi 12 juillet 2021. Un grand merci pour tout ça. Je ne m'attendais pas à ça, à autant de réactions, de bienveillance et de positif. N'oubliez pas que le meilleur reste à venir."

Une jolie déclaration de la part de l'aventurière emblématique de Koh-Lanta. La veille, elle en disait un peu plus sur sa relation avec sa compagne, toujours sur Instagram. "Voilà environ deux ans que j'ai rencontré Marie, qui a bouleversé mon existence et qui me rend tellement heureuse aujourd'hui... Une histoire d'amour aussi imprévue que belle et incroyable, qui a bousculé tout ce que je pensais connaître de moi...", avait-elle écrit. Puis, anticipant d'éventuelles interrogations quant à son ex-couple avec Mathieu Johann, Clémence Castel avait indiquait qu'elle ne "renie rien de [sa] vie passée". Et de conclure : "Et aujourd'hui plus que jamais, je me dis que la vie toute entière est une magnifique aventure... Remplie d'imprévus, d'émotions et d'amour."

Une bien belle nouvelle pour Clémence Castel qui semble plus épanouie que jamais auprès de sa douce Marie.