Clémentine Justine (Face à face) mariée et maman : photos de Pierre et Louis, les hommes de sa vie

Ce n'est pas la première fois que la comédienne déclare sa flamme à son mari sur Instagram. "Tu vois ce mec qui est drôle, sensible, aussi féministe que toi, qui te soutien quand ça va pas mais aussi quand ça va bien ? Celui qui apprend de ses erreurs ? Qui est un super papa. Cet homme qui a des valeurs et qui s'y tient ? Celui qui est ton ami, confident, partenaire, coéquipier ? Celui qui n'est pas à toi mais avec toi ? Et bien je l'ai épousé il y a deux ans. Et ça me comble toujours d'une immense joie. Et de fierté aussi", avait-elle écrit en 2020 en publiant d'autres clichés de la cérémonie.