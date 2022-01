Clémentine Sarlat bientôt maman : son mari Clément Marienval fait une couvade, elle se moque gentiment

Dernière ligne droite pour Clémentine Sarlat. La journaliste de 34 ans mettra prochainement au monde son troisième enfant, une petite fille, fruit de ses amours avec l'ancien joueur de rugby Clément Marienval. Autant dire qu'il a joué le jeu pour accompagner son épouse dans la dernière ligne droite de sa grossesse. S'il a sans doute été un soutien de taille pour le moral de la future maman, il a aussi tenu à être d'un secours sans faille sur le plan physique. Pour rassurer Clémentine Sarlat dans la prise de poids évidente que provoque une grossesse, Clément Marienval a fait de même !

En story Instagram ce lundi 31 janvier, l'ex-sportif de 36 ans s'est filmé en train de monter sur la balance et a dévoilé son poids sans complexe : 101,6 kilos pour le futur papa. Une "couvade" assumée qui a bien fait rire Clémentine Sarlat. Cette dernière a reposté les images, en se moquant légèrement de sa moitié : "Ah ouais quand même ! J'ai de la marge !" Qui aime bien...

C'est en 2014 que Clémentine Sarlat et Clément Marienval se croisent pour la première fois sur un terrain de rugby. La jeune femme couvre un match du Stade Rochelais dont son futur mari porte fièrement les couleurs. Les premiers instants sont déstabilisants, pour l'un comme pour l'autre : "Il m'a regardé comme un psychopathe. Il s'entraînait, il était beau, bronzé, le genre Don Juan et m'a regardé pendant une heure. Dans l'oreillette, on me disait que ce joueur avait un problème avec moi. En tant que journaliste, je n'étais pas là pour me faire draguer, il fallait que je sois crédible. Il me mettait mal à l'aise", révélait-elle dans les pages de GQ en 2019. Ils ne le savent pas encore mais Clémentine Sarlat et Clément Marienval vivent le coup de foudre de leur vie.

Après avoir fait tranquillement connaissance sur les réseaux sociaux et s'être découvert de nombreux points communs, Clémentine Sarlat et Clément Marienval débutent leur histoire d'amour et ce n'est (toujours) pas près de se terminer. Devenus parents de deux petites filles, Ella, 4 ans et Jasmine, 1 an, les amoureux se sont passés la bague au doigt, sous les regards attendris de leurs enfants, le 25 septembre dernier et s'apprêtent donc à accueillir leur troisième bébé. Leur essai de l'amour a été plus que transformé.