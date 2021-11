Clémentine Sarlat enceinte et en panique : "On est les prochains"

Les microbes sont bel et bien de retour depuis la rentrée. Et parmi eux se trouvent ceux d'une maladie redoutée par tous les parents : la gastro. Les cas sont nombreux ces dernières semaines et, malheureusement pour Clémentine Sarlat, elle s'est invitée chez elle cette semaine.

En 2017, Clémentine Sarlat et son mari Clément Marienval ont vu leur amour se renforcer avec la venue de leur premier enfant. Une petite fille répondant au doux nom d'Ella. Trois ans plus tard, c'est Jasmine qui a pointé le bout de son nez, pour le plus grand plaisir de la journaliste sportive spécialisée dans le rugby, l'athlétisme et le tennis. Et, comme tous les enfants, il arrive aux deux soeurs de tomber malades. Le 11 novembre, la belle blonde de 33 ans a révélé en story Instagram qu'elles souffraient en même temps. "Jour 2 de la gastro party. Huit machines plus tard, 40 vomis et cacas cumulés. On est en panique, parce qu'on sait qu'on est les prochains sur la liste", a-t-elle ensuite écrit le lendemain, en légende d'une photo de l'une de ses filles mal en point.

Espérons malgré tout pour l'ancien rugbyman et Clémentine Sarlat qu'ils y échapperont. D'autant plus que la présentatrice est actuellement enceinte de leur troisième enfant. Elle a officialisé la bonne nouvelle début septembre. Et, à l'occasion d'une interview pour Loopsider, elle a révélé qu'elle souhaitait accoucher à domicile. Un choix qu'elle avait également fait pour Jasmine. "J'ai accouché à la maison. C'était l'expérience la plus extraordinaire de toute ma vie. (...) Ma sage-femme n'était même pas encore arrivée. Elle est arrivée au moment où je sortais ma fille de l'eau", s'était-elle notamment souvenue.