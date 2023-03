Clémentine Sarlat fête ses 35 ans : séparée du père de ses 3 enfants, elle s'offre un "date" trop mignon

Les derniers mois n'ont pas été simples pour Clémentine Sarlat, mais la journaliste peut avoir le sourire en ce 2 mars, puisqu'elle fête son anniversaire. Celle qui est donc du signe du Poissons va fêter ses 35 ans, mais elle avait sûrement imaginé un autre contexte puisqu'en novembre 2022, la mère de trois enfants avait annoncé sa rupture avec Clément Marienval, un célèbre rugbyman. "J'ai hésité pendant très longtemps à en parler par ici... Mais depuis quelques semaines, je suis mère célibataire de trois enfants. Ce n'est pas mon choix et cela reste encore très difficile. Je commence tout doucement à apprendre à vivre avec ma nouvelle 'normalité' et celle de mes enfants", écrivait-elle.

Une période difficile s'en est suivie puisqu'elle s'est retrouvée seule avec ses trois filles, Ella (5 ans), Jasmine (2 ans) et June qui a soufflé sa première bougie il y a quelques semaines seulement. Le 20 février dernier, elle s'est d'ailleurs livrée sur Instagram, le jour de l'anniversaire de sa fille cadette. "Cette petite personne a eu 1 an aujourd'hui. C'est fou comment, en un an, ta vie peut basculer. Comment tout peut s'effondrer ou se reconstruire. (...) J'ai la sensation un peu irréelle que cet accouchement n'a pas existé tellement ma vie est différente aujourd'hui. Mais comme quoi, on survit (presque) à tout", se confiait la journaliste spécialisée dans le sport.

My date... ravie d'être avec moi

Très active sur Instagram, où elle est suivie par plus de 90 000 abonnés, Clémentine Sarlat se montre plutôt active et aime bien partager son quotidien avec sa communauté. La journaliste fête donc ses 35 ans aujourd'hui et comme elle l'a montré dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama), elle a décidé de vivre ce beau moment avec sa fille, Ella. Sur la photo, on peut voir la jeune fille afficher un visage un peu blasé alors qu'elle se trouve au restaurant avec sa mère. "My date... ravie d'être avec moi", ironise la grande blonde en commentaire de sa photo.

Malgré tout, Clémentine Sarlat a certainement dû apprécier ce petit tête à tête au restaurant avec sa fille. Une façon idéale de passer sa journée d'anniversaire !