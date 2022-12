Clémentine Sarlat séparée de son mari : confidences sur son nouveau quotidien "très dur" avec ses trois filles

Après huit ans d'amour et les naissances de leurs trois petites filles, Ella (5 ans), Jasmine (2 ans) et la dernière, June, née en février 2022, Clémence Sarlat et son mari Clément Marienval (qu'elle a épousé en septembre 2021) se sont séparés. C'est la journaliste elle-même qui avait annoncé la triste nouvelle au début du mois de novembre à travers le compte Instagram officiel de son podcast La Matrescence. "Ce n'est pas mon choix et cela reste encore très difficile. Je commence tout doucement à apprendre à vivre avec ma nouvelle 'normalité' et celle de mes enfants", expliquait la jolie blonde.

Ce jeudi 15 décembre, via le même compte Instagram, Clémentine Sarlat a de nouveau abordé le sujet et a notamment répondu à la question que tout le monde se pose : comment va-t-elle ? "Ça dépend des jours, des heures, des moments...", a-t-elle avoué sans tabou. Et d'ajouter : "Mais, mieux qu'il y a quelques semaines. Tout doucement, je trouve mon rythme. S'il y a un truc que je peux dire, c'est que la fatigue physique et émotionnelle de cette épreuve est très dure à gérer."

Plein de fois où ça crise...

Clémentine Sarlat a également accepté de s'épancher sur sa manière de gérer seule ses filles en bas-âges, plus particulièrement à l'heure du coucher. Un moment qui se révèle forcément très compliqué mais qu'elle parvient à surmonter. "C'est la partie qui me faisait très peur et au final nos enfants s'adaptent très vite aussi. J'ai dû beaucoup responsabiliser ma grande de 5 ans. Quand je couche June avant les deux autres, elles restent soit dans leur chambre à jouer soit dans le bain. Il y a plein de fois où ça marche, plein de fois où ça crise. Je leur laisse mon téléphone comme ça, elles peuvent filmer/prendre des photos. Je me retrouve avec des mini Vlogs de ma grande. Et après, les deux s'endorment ensemble dans leur chambre et je peux les coucher sereinement", a-t-elle détaillé. Si le plus difficile "sont les nuits sans surprise", Clémentine Sarlat tient tout de même à souligner qu'elle a la chance d'avoir "une team en or autour (d'elle)" pour l'aider à aller de l'avant.

À noter que Clément Marienval ne s'est de son côté jamais exprimé sur sa rupture avec sa femme, si ce n'est par le biais de son avocat, lequel nous avait fait parvenir son droit de réponse après les déclarations de son ex. "Mis en cause dans un article intitulé Clémentine Sarlat quittée par son mari Clément Marienval : elle devient mère célibataire de 3 enfants, je souhaite apporter quelques précisions sur les faits qui y sont relatés. Clémentine Sarlat et moi-même vivons une période difficile comme peuvent en traverser de très nombreux couples. Par ailleurs, j'aime mes enfants et ne les abandonnerai jamais. Maintenant, il s'agit de ma vie privée et je n'hésiterai pas à prendre les mesures nécessaires pour la préserver en cas d'atteinte illégitime portée à celle-ci", déclarait-il.