"Tout peut s'effondrer" : Clémentine Sarlat maman célibataire de 3 enfants, son quotidien fragilisé

C'est une annonce qui en avait surpris plus d'un. En couple et alors qu'elle semblait parfaitement épanouie dans sa vie amoureuse avec l'ancien rugbyman Clément Marienval, la journaliste Clémentine Sarlat révélait sur les réseaux sociaux leur rupture. "J'ai hésité pendant très longtemps à en parler par ici... Mais depuis quelques semaines, je suis mère célibataire de trois enfants. Ce n'est pas mon choix et cela reste encore très difficile. Je commence tout doucement à apprendre à vivre avec ma nouvelle 'normalité' et celle de mes enfants", expliquait alors la mère de 35 ans.

Un couple qui a eu la chance d'avoir trois beaux enfants, Ella (5 ans), Jasmine (2 ans) et la petite dernière, June, née en février 2022 au domicile du couple. C'était d'ailleurs l'anniversaire de cette dernière le 21 février dernier et pour l'occasion, Clémentine Sarlat a tenu à adresser un touchant message à ses abonnés sur Instagram. Très active sur la plateforme et suivie par plus de 90 000 abonnés, la jolie blonde a publié un selfie de sa fille et elle, accompagné d'un long mot. "Cette petite personne a eu 1 an aujourd'hui. C'est fou comment, en un an, ta vie peut basculer. Comment tout peut s'effondrer ou se reconstruire", écrit la journaliste spécialisée dans le rugby.

Dire que mon post-partum a été violent est un euphémisme mais je suis toujours là

Une année forcément compliquée pour la jeune maman, qui a dû composer avec la naissance de sa fille et une séparation non désirée. "Il y a un an je donnais la vie pour la dernière fois et c'était d'une rare intensité, dans ce même salon où je suis assise. Dire que mon post-partum a été violent est un euphémisme mais je suis toujours là. Un an ça se fête, je n'ai plus de tout petit bébé, cette période s'estompe doucement", poursuit-elle, avant de conclure avec des mots forts : "J'ai la sensation un peu irréelle que cet accouchement n'a pas existé tellement ma vie est différente aujourd'hui. Mais comme quoi, on survit (presque) à tout."