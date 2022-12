Clémentine Sarlat : Hospitalisations pour ses filles, rupture avec Clément Marienval, son année terrible

L'année avait plutôt bien commencé pour Clémentine Sarlat. La journaliste sportive française - spécialisée dans le rugby, l'athlétisme et le tennis - était notamment heureuse de l'entamer en agrandissant sa famille. En effet, avec son mari Clément Marienval, elle accueillait leur troisième petite fille, prénommée June et arrivée après leurs deux aînées Ella (4 ans) et Jasmine (2 ans). Il s'agissait alors d'une "naissance express pour un énorme bébé", comme elle l'avait détaillé avec humour au moment d'annoncer la bonne nouvelle.

Mais quelques mois plus tard, les soucis ont commencé à arriver. Clémentine Sarlat se retrouvait dépassée et impuissante au mois de juin face à l'hospitalisation soudaine de deux de ses filles, les plus petites. "June est hospitalisée. Jasmine aussi est hospitalisée à côté de sa soeur. Elles ont chopé un virus qu'elles ont du mal à combattre et c'est dur pour elles et pour nous. Elles sont très bien prises en charge mais c'est une expérience difficile et stressante, on ne va pas se mentir", confiait la jolie blonde sur ses réseaux sociaux. Ce n'est qu'au bout de neuf longs jours que les deux soeurs pouvaient rentrer chez elles. "Enfin à 5. Je le savais déjà, mais après avoir passé 9 jours à l'hôpital pédiatrique, je peux le dire, nous avons la chance d'avoir un système de soin aussi efficace (quand bien même il mérite d'être amélioré) et VOUS personnel soignant, vous déchirez", déclarait Clémentine avec soulagement et reconnaissance.

Malheureusement, June n'était pas tout à fait remise et, au mois de juillet, elle se retrouvait encore une fois hospitalisée. Cette fois, pour y rester quinze jours. "Ce deuxième séjour était beaucoup plus dur à gérer émotionnellement pour moi. Grosse fatigue d'être enfermée dans 10m² sans clim, avec un bébé malade", se désolait la jeune maman, sans révéler les raisons de l'hospitalisation de June. C'est donc peu dire que les vacances étaient bien méritées pour toute la famille après ces épisodes très inquiétants. Dans les Landes, Clémentine Sarlat et Clément Marienval pouvaient alors se ressourcer avec leurs filles et recharger les batteries, laissant penser que tout allait pour le meilleur des mondes. Quelle ne fut alors pas alors la surprise lorsqu'au début du mois de novembre, la journaliste a annoncé sa rupture avec son mari, qu'elle avait épousé en septembre 2021.

Rupture surprise pour Clémentine Sarlat et Clément Marienval

Une rupture qui n'aurait pas été de son fait comme elle l'a glissé dans son message posté sur le compte Instagram officiel de son podcast La Matrescence. "Depuis quelques semaines, je suis mère célibataire de trois enfants. Ce n'est pas mon choix et cela reste encore très difficile. Je commence tout doucement à apprendre à vivre avec ma nouvelle 'normalité' et celle de mes enfants", déclarait-elle. Et pour elle de s'épancher sur sa difficulté à accepter ce nouveau quotidien : "Le cerveau déteste quand il ne maîtrise pas une situation et que tous ses plans se font exploser. C'est complexe aussi quand rien ne fait sens et qu'il y a trois enfants à protéger. La séparation s'apparente à un deuil. Alors, il y a des étapes, des hauts et des bas (plus de bas pour le moment, on ne va pas se mentir). Je ne sais pas quoi dire de plus à part que c'est dur."

Après ces déclarations et la parution de notre article sur le sujet, l'avocat de Clément Marienval nous a fait parvenir le droit de réponse de l'ancien rugbyman devenu agent, que voici dans son intégralité : "Mis en cause dans un article intitulé Clémentine Sarlat quittée par son mari Clément Marienval : elle devient mère célibataire de 3 enfants, je souhaite apporter quelques précisions sur les faits qui y sont relatés. Clémentine Sarlat et moi-même vivons une période difficile comme peuvent en traverser de très nombreux couples. Par ailleurs, j'aime mes enfants et ne les abandonnerai jamais. Maintenant, il s'agit de ma vie privée et je n'hésiterai pas à prendre les mesures nécessaires pour la préserver en cas d'atteinte illégitime portée à celle-ci."

Depuis, Clémentine Sarlat va de l'avant et c'est dans le Minnesota aux États-Unis auprès de proches qu'elle a notamment trouvé du réconfort, à la période de Thanksgiving. Un séjour qui s'est révélé salvateur pour la jolie blonde, laquelle a eu l'occasion de relever un défi complètement givré : celui de nager dans une eau gelée. "J'ai donné 3 fois la vie, 2 fois à la maison, mais cette expérience de se baigner dans une eau à 1 degré ça restera une des aventures les plus oufs que j'ai faite. Et franchement, sortir de sa zone de confort c'est une sensation incroyable. OK, je suis trop fière de moi", se réjouissait-elle après coup. Et il y avait de quoi !