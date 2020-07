Clique : Mouloud Achour annonce un recrutement surprenant et de gros changements

Le mercato dans les médias a bel et bien été entamé. À la rentrée prochaine, après une année 2020 mouvementée, force est de constater qu'ils sont nombreux à avoir décidé d'opérer de sérieux changements, comme Jean-Jacques Bourdin par exemple qui arrête sa matinale sur RMC au profit d'Apolline de Malherbe ou encore Laurent Ruquier qui a fait ses adieux à On n'est pas couché. Mouloud Achour n'est pas en reste, mais, à l'inverse de ses paires, il ne quittera pas son émission, Clique. Bien au contraire, celle-ci reviendra bien pour une seconde édition à l'antenne et verra même une toute nouvelle recrue inattendue rejoindre ses rangs.

En effet, comme l'ont révélé nos confrères du Parisien, l'animateur de 39 ans va s'entourer d'une personnalité très connue du petit écran : Catherine Ceylac. Vous avez bien lu, l'ancienne grande figure de Thé ou Café, qu'elle a présentée pendant vingt-deux ans sur France 2, fera ainsi son grand retour à la télé après avoir été soudainement écartée des antennes en 2018.

J'ai une admiration dingue pour Catherine Ceylac

Comme le rappelle le quotidien francilien, Mouloud Achour et Catherine Ceylac se sont rencontrés pour la première fois en novembre dernier, alors que la journaliste de 66 ans venait faire la promotion de son ouvrage, À l'amour à la vie. Sur le plateau de Clique, elle avait accepté de mener avec Philippe Katerine son interview "dos à dos" devenue culte et au cours de laquelle elle "posait des questions inattendues en exigeant des réponses du 'tac au tac'". Un grand moment de bonheur pour Mouloud Achour, qui avait alors confié : "Ma passion, c'est de regarder Thé ou café sur YouTube !" "J'ai une admiration dingue pour Catherine Ceylac. Sa sensibilité ressemble beaucoup à l'esprit de mes émissions", a-t-il reconnu auprès du Parisien.

Lorsqu'une place s'est libérée dans son programme sur Canal+, c'est donc tout naturellement qu'il a pensé à Catherine Ceylac. "En partant, il m'a dit : Vous reviendrez ? Poliment, je lui ai répondu : Quand vous voulez. Il y a trois semaines, il m'a écrit sur Messenger. J'ai cru qu'il voulait m'inviter à nouveau, j'ai répondu que je n'étais pas à Paris ! Mais non... Nous nous sommes vus plusieurs fois depuis et c'est un vrai plaisir", explique la confidente des stars. Et d'ajouter : "J'aime cette émission, sa bienveillance, sa force intergénérationnelle et le ton de Mouloud, très respectueux de ses invités. On a décidé de se faire plaisir et de donner du plaisir." Catherine Ceylac sera attendue chaque dimanche dès le 6 septembre prochain autour de la table et relancera son fameux "dos à dos" final avec l'invité.

Pour ce qui est de Clique, il n'y aura plus de quotidienne à 20h en clair sur Canal+, mais sur MyCanal dans un nouveau format. "C'est mon choix. Nous allons chercher le public là où il est, sur le digital", explique Mouloud Achour. En semaine, Clique sera remplacée sur Canal+ par L'Info du vrai d'Yves Calvi, qui démarrera à 19h au lieu de 18h15.