Mimie Mathy, tous les détails de sa première fois : "Il savait y faire !"

Ce souvenir reste gravé en elle, tant et si bien que Mimie Mathy l'a détaillé pour le plus grand bonheur des amateurs de littérature française. Ce mercredi 23 octobre 2019, les propos de la comédienne de 62 ans sortent en librairie dans un ouvrage signé par une copine : l'animatrice Catherine Ceylac. Dans les pages du livre À l'amour, à la vie, vous retrouverez les témoignages de plusieurs célébrités françaises, dont ceux, intimes, de Flavie Flament, Helena Noguerra, Marianne James, Chantal Ladesou, Catherine Lara... et donc, fatalement, de la personnalité préférée des Français en 2019 – distinction remportée par l'interprète de Joséphine, ange gardien six années consécutives dans l'Hebdo du mercredi.

"Maman était plus coincée que Papa et c'est lui que j'ai appelé après ma première fois pour lui dire : 'Ça y est, je suis une femme !', se souvient Mimie Mathy, sous la plume de Catherine Ceylac. J'avais 20 ans. Il était plus âgé que moi et cette histoire est tombée au bon moment dans ma vie. Il savait y faire, c'est un très joli souvenir." Ce recueil, publié aux éditions Flammarion, promet "d'honorer la vie en évoquant le rapport amoureux" à l'aide de quatorze intervenants, de leurs "amours toxiques, amours pansements, amours toujours, amours fugaces, amours salvatrices". Voilà qui semble plutôt bien engagé.

C'est comme si cette personne m'habitait

De l'eau a coulé sous les ponts depuis que Mimie Mathy a passé ce coup de fil mémorable. Désormais, l'actrice nage dans le bonheur auprès de Benoist Gérard. Le 22 avril 2003, elle a scellé son destin en le faisant monter sur la scène d'une salle de spectacle, à Saint-Brieuc, sans se douter qu'il deviendrait l'homme de sa vie. "C'est comme si cette personne m'habitait déjà, a-t-elle depuis expliqué. Pourtant, je sortais d'un divorce assez douloureux et je ne me pensais pas prête à remettre le couvert." Le couple, qui s'est marié en 2005, a fêté ses noces de plomb le 27 août dernier. Pur provoquer le destin, il suffit parfois d'un claquement de doigts...