Coeur de boeuf, foie... Le régime alimentaire déconcertant de la nouvelle star du football !

Les années 2000 et 2010 ont été marquées par le règne sans partage de deux légendes du football, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le Portugais et l'Argentin ont tout raflé, ne laissant que les miettes à leurs adversaires et il se pourrait bien que l'on assiste un peu à la même chose dans les prochaines années avec deux autres phénomènes : Kylian Mbappé et Erling Haaland. Si le Français est déjà en avance avec une Coupe du monde à son actif, le Norvégien de 22 ans pourrait bien le rattraper plus vite que prévu. Cet été, la vie du grand blond a basculé lorsqu'il a été transféré de Dortmund, en Allemagne, en direction de Manchester City, le club de Pep Guardiola.

Depuis son arrivée dans le championnat d'Angleterre, le géant norvégien affole les compteurs et en seulement quelques matchs, il a déjà mis tout le monde d'accord. Avec 20 buts inscrits en seulement 13 matchs depuis le début de la saison, il explose tous les records et beaucoup se demandent comment Erling Haaland fait pour atteindre des performances aussi élevées et il se pourrait bien que la réponse se trouve dans son assiette ! Le documentaire Haaland : The Big Decision qui va prochainement sortir nous retrace le transfert du joueur et nous en apprend plus sur son régime alimentaire très particulier...

Les gens disent que la viande est mauvaise pour la santé, mais laquelle ?

D'après les informations du Sun, qui a pu en obtenir des extraits du documentaire, Erling Haaland serait très porté sur la viande et notamment sur les parties les moins appétissantes du boeuf. Alors qu'il mange deux grosses pièces de boeuf, l'interviewer s'interroge sur les morceaux choisis par le joueur : "Mais... c'est un coeur ?", lui demande-t-il, avant que l'attaquant ne réponde tout sourire : "Oui, c'est bien le coeur."

Soucieux de sa santé, Erlign Haaland fait attention à ce qu'il mange, comme il l'explique dans le documentaire. "Les gens disent que la viande est mauvaise pour la santé, mais laquelle ? La viande que vous trouvez chez McDonald's ? Ou la vache locale qui mange de l'herbe juste là ? Je mange le coeur et le foie", explique-t-il.

Un régime alimentaire composé principalement de viandes et qui semble réussir à Erling Haaland, qui réussit un début de saison incroyable avec son nouveau club.