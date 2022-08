Coeur De Pirate en couple : rare apparition de son très séduisant chéri, Marc Flynn, avec leur bébé !

Décidément, que de bonheur ! Quand elle ne chante pas, quand elle ne parcourt pas les scènes du monde entier, Béatrice Martin, a.k.a Coeur de Pirate, profite au maximum des siens. Depuis le début de l'année, la belle Canadienne a d'ailleurs une personne de plus à chérir et protéger puisqu'elle a accueilli un petit garçon, baptisé Arlo, avec son compagnon Marc Flynn. Et si vous vous demandiez comment grandit cet adorable chérubin, voici une excellente occasion de le savoir. Le samedi 20 août 2022, maman a partagé, sur son compte Instagram, plusieurs photographies de famille toutes plus adorables les unes que les autres.

Sur ces images exclusives, on aperçoit Coeur de Pirate faire un câlin à Marc Flynn dans la voiture, puis ce dernier en compagnie d'Arlo, savamment placé dans un porte-bébé. Romy, la fille aînée de l'artiste, fruit de ses amours passés avec son ex-mari Alex Peyrat, est également de la partie. Si grande, 9 ans déjà, elle prend la pose, malicieuse, avec son petit frère et son chien. Voilà une occasion en or, pour l'interprète de Comme des enfants, de retrouver le sourire. Si elle adore chaque instant passé avec ses proches, elle a tout de même mal vécu les quelques semaines qui se sont déroulées juste après son deuxième accouchement.