Coeur de Pirate nue sur Instagram pour annoncer sa tournée

Coeur de Pirate, de son vrai nom Béatrice Martin, n'hésite plus à célébrer son corps, elle qui prône le droit aux imperfections sur Instagram. La maman de la petite Romy (7 ans) se confiait sur la pression mise sur les corps des femmes, surtout en tant qu'artiste. "J'ai commencé dans l'industrie musicale comme une fille saine et positive. Je me suis fait insulter de grosse, flasque et obèse tous les jours", racontait-elle en ligne en décembre 2018. "J'étais complètement normale. Me voir dans les médias a déformé la perception que j'avais de moi-même et mon corps a changé au fil des années", expliquait-elle sur Instagram, en décembre dernier. La chanteuse de 30 ans semble désormais bien plus à l'aise avec son corps.