Coeur de Pirate : Silhouette retrouvée après sa grossesse, photo pour montrer le résultat

Il y a un an, Coeur de Pirate connaissait à nouveau la joie d'être maman. Depuis la naissance de son fils, la chanteuse canadienne de 33 ans partage beaucoup de son quotidien avec ses fans sur les réseaux sociaux. Dans une story Instagram publiée dimanche 15 janvier, Béatrice Martin (le vrai nom de Coeur de Pirate) a dévoilé un an après la naissance de son deuxième enfant son corps post grossesse. L'artiste se montre dans un jean acheté un jour avant d'apprendre sa grossesse. "Cela m'a pris 19 mois mais je peux enfin porter ce jean acheté un jour avant d'avoir fait mon test de grossesse", écrit-elle sur la photo prise face au miroir (voir la photo dans le diaporama).

Arlo, un bébé d'1 an "sans peur"

Avant la naissance d'Arlo, son deuxième enfant, Coeur de Pirate était déjà maman d'une petite fille prénommée Romy, née d'une précédente relation avec le tatoueur français Alex Peyrat. La chanteuse a par la suiteaccueilli le 16 janvier 2022, le petit Arlo avec son compagnon Marc Flynn. Elle a célébré son premier anniversaire en partageant avec sa communauté de 343 000 abonnés des photos de famille. On découvre notamment Arlo avec son papa à la maternité, alors qu'une tempête de neige avait lieu à l'extérieur. "Joyeux anniversaire Arlo. Born on the coldest day of 2022, a kid born without fear (will be a problem) with a penchant for **drama**, mender of my relationship with men in general (Né le jour le plus froid de 2022, un enfant né sans peur (ça sera un problème) avec un penchant pour le drame, représentatif de ma relation avec les hommes en général ndlr) honnêtement je m'étais dit que après Romy j'étais ok niveau enfant et une fois qu'Arlo est arrivé c'est vrai que l'amour s'est multiplié. Now we're bracing ourselves for toddlerhood hahaha", a commenté en légende Coeur de Pirate.