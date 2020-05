Colin Farrell : Jogging torse nu mais protégé, le sexy daddy s'entretient

Alors que les États-Unis sont très durement touchés par la pandémie de coronavirus, la situation n'est pas la même d'un bout à l'autre du pays. La Californie avait ainsi imposé un confinement très tôt à ses habitants, mais sans contrôles de police ni nécessité de fournir une attestation. Privé de tournages, l'acteur Colin Farrell utilise son temps libre pour s'entretenir.

Lundi 4 mai, c'est sous un soleil printanier réjouissant que le populaire acteur de 43 ans a été repéré, dans le quartier de Los Feliz. Colin Farrell était de sortie pour faire un petit jogging histoire d'entretenir son allure de sexy daddy et de faire passer le temps. Mais le héros de Dumbo, The Lobster, Les Animaux fantastiques ou encore Alexandre avait opté pour une protection fort utile en portant un masque. Bandana sur la tête, il s'est élancé dans les rues, torse nu. L'acteur pouvait courir jusqu'au célèbre Griffith Park ou se rendre jusqu'à Brush Canyon Trail, un circuit de randonnée très apprécié.

Puisque les studios d'Hollywood sont toujours fermés et qu'il est temporairement au chômage, Colin Farrell peut aussi profiter de ce temps libre inattendu pour s'occuper à fond de ses enfants. L'acteur est le papa de James (17 ans, né de son histoire passée avec Kim Bordenave) qui souffre du syndrome d'Angelman, un trouble génétique rare qui entraîne un retard du développement intellectuel et moteur, ainsi que des crises d'épilepsie et d'Henry (10 ans et demi, né de sa relation terminée avec Alicja Bachleda-Curuś).