Colin Farrell : L'acteur de 43 ans frime avec son corps d'athlète

En 2018, son retour en cure de désintoxication a inquiété ses fans. Ces derniers sont rassurés : Colin Farrell est en pleine forme. L'acteur se permet même de parader torse nu, luisant de sueur en pleine rue, pour exposer son corps de rêve...

Contrairement à de nombreuses stars, Colin Farrell n'est pas en vacances sur la Côte d'Azur ou dans les Baléares ! L'acteur de 43 ans est à Los Angeles et y a été surpris mercredi 7 août 2019. Il a profité d'un bel après-midi pour se rendre à la salle de sport Intention Boxing, sur North Vermont Avenue. Repéré une première fois à l'entrée de l'établissement avec un proche, Colin Farrell a également été photographié à sa sortie, torse nu et transpirant.

Casquette à l'envers cachant sa crête iroquoise, Colin avait mis fin, quelques instants plus tôt, à une séance de sport intense. Ainsi, le héros du film Les Veuves (sorti le 28 novembre 2018) conserve son corps d'athlète et son état de forme depuis son admission volontaire en centre de désintoxication. Colin Farrell s'était "présenté de lui-même" selon une source citée par le site Us Weekly, pour prévenir une potentielle rechute. Le comédien souffrait d'une addiction à l'alcool et à la drogue.

Côté cinéma, Colin Farrell était à l'affiche de Dumbo, sorti en France le 27 mars 2019.