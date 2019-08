Conchita Wurst en string et bas résille : son look sexy pour la Pride

Conchita Wurst ne cessera donc jamais de nous surprendre. Après les cheveux longs, les cheveux blonds, les perruques, la toison indomptable et la boule à zéro, la grande gagnante de l'Eurovision 2014 a laissé repousser sa crinière de quelques centimètres. Ce mercredi 13 août 2019, la belle drag queen autrichienne a partagé un souvenir de sa participation à la Gay Pride d'Amsterdam, qui a eu lieu aux Pays-Bas du 27 juillet au 4 août derniers. En bikini string noir, bas résille troués et bottes en daim assorties, elle a clairement fait sensation sur la scène principale de Dam Square, sur laquelle elle a donné de la voix pour enflammer la foule tel un phoenix.

Derrière le make up et les artifices se camoufle un jeune homme de 30 ans, Thomas Neuwirth, parfaitement à l'aise avec sa double identité. "Il y a eu des moqueries, des insultes quand j'étais ado. Puis j'ai accepté le fait d'être gay, qu'il n'y avait rien de mal là-dedans, et les choses se sont améliorées, expliquait-il à Télé 7 Jours en 2015. Il y a encore des personnes qui me jugent, notamment sur les réseaux sociaux. Mais, aujourd'hui, plus rien ne m'atteint. Il n'y a rien de bizarre dans ce que je suis. La liberté vient de la connaissance, les préjugés de l'ignorance. Si certains peuvent changer d'avis en comprenant mieux..."