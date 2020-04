Confinement : La belle Ilona Smet partage ses astuces de survie

Les consignes de sécurité, en pleine période de pandémie, on les connaît. Les choses à faire pour combler l'ennui aussi. Mais il est toujours bon de subir une petite piqûre de rappel et, tant qu'à faire, autant que celle-ci administrée par Ilona Smet. Sur son compte Instagram, la sublime jeune fille de 24 ans a partagé ses petites techniques rien qu'à elle pour affronter le coronavirus, ou tout du moins éviter qu'il ne se propage en restant à domicile. "J'espère que vous allez bien dans ces moments difficiles, écrit-elle. Il faut trouver des petites astuces pour s'occuper et garder le moral. Pour moi, c'est cuisiner, peindre, lire, faire du sport et puis se maquiller pour la première fois depuis longtemps. Partagez-moi les vôtres et prenez soin de vous !"

Quoi de mieux pour garder son esprit en éveil que de regarder le fil d'actualité d'Ilona Smet sur les réseaux sociaux ? Si le flot de coronavirus qui menace la planète la préoccupe tant, c'est que la jeune femme a beaucoup de proches en tête qu'elle veut à tout prix protéger. Et outre David Hallyday et Estelle Lefébure, ses parents, sa petite soeur Emma – star de la série Demain nous appartient – ou encore sa grand-mère Sylvie Vartan, elle n'a sûrement qu'un nom en tête : celui de son amoureux de longue date, Kamran Ahmed.