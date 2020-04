Demain nous appartient : Un "épisode" spécial confinement est disponible

Voilà un rebondissement que nous n'attendions plus. En raison de la pandémie de coronavirus, les tournages de la série Demain nous appartient ont été mis en pause. Le dernier épisode inédit a été diffusé le vendredi 20 mars 2020, laissant les téléspectateurs sans aventures occitanes à se mettre sous la dent. Mais Juliette Tresanini a la solution...

La comédienne, qui interprète Sandrine Lazzari sur TF1, a trouvé le moyen de concocter une sorte d'épisode parallèle depuis son domicile, comme elle l'annonce à Télé Star. "Tous les jours, je fais des live sur Instagram avec un invité, pour garder le contact avec les gens qui nous demandent sans arrêt quand la série va reprendre et leur donner des idées pour s'occuper pendant le confinement, explique-t-elle. Pendant celui avec Solène Hébert, face aux réaction hyper enthousiastes des fans, on s'est dit qu'on allait essayer de faire une parodie, comme si les Lazzari étaient confinés ensemble."

Chaque acteur a tourné ses séquences seul, à domicile. Au programme : Juliette Tresanini et Solène Hébert, les soeurs Lazzari, mais également Mayel Elhajaoui – Georges – et Marie Catrix – Morgane. Une configuration un peu étrange puisque Victoire a quitté Sète l'espace de quelques semaines afin de terminer son mémoire à Paris... et que dans son appartement, George est censé vivre avec leurs colocataires, Rémy et Soraya. Mais qu'importe. Pour retrouver une poignée de vos acteurs favoris, direction la chaîne Youtube de Juliette Tresanini. L'épisode, intitulé Demain c'est confinement, est déjà disponible.