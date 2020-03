Juliette Tresanini (Demain nous appartient) : Michelle Obama l'a contactée !

Si l'on avait su qu'un jour, Michelle Obama empiéterait sur les plates-bandes du lycée Paul-Valéry ! Dans sa bataille pour l'égalité et l'éducation des jeunes filles, l'épouse de l'ancien président américain a lancé un programme international intitulé Creators for Change on Girls Education. Cette campagne a désigné une représentante par pays. En France, c'est Juliette Tresanini, alias Sandrine Lazzari dans Demain nous appartient, qui a été sélectionnée. "C'est moi que Michelle Obama a choisie, explique-t-elle à Télé Loisirs. J'en suis tombée à la renverse ! C'est un grand honneur... Il faut savoir que je suis très fan de deux personnes sur Terre : Meryl Streep et Michelle Obama."

Il faut dire qu'avant de rejoindre les plateaux de tournage et les décors naturels mis en place par TF1 aux alentours de Sète, Juliette Tresanini était une youtubeuse engagée. Elle n'a jamais vraiment arrêté de partager ses coups de gueule – notamment au sein du Latte Chaud. C'est d'ailleurs probablement sa vidéo Power Girls ou sa mini-série Martin sexe faible qui a attiré l'attention de Michelle Obama. "Elle m'a juste félicitée par mail, dévoile la comédienne. Son choix reste donc un heureux mystère."