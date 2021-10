Conor McGregor agresse un célèbre DJ italien et lui refait le portrait !

Conor McGregor fait bien plus parler de lui en dehors que sur le ring de l'UFC en ce moment. Le combattant de 33 ans peut partir au quart de tour et Megan Fox l'a d'ailleurs bien compris récemment. Considéré comme une légende de son sport, l'Irlandais mène désormais la belle vie du côté de Los Angeles avec sa femme Dee Devlin et ses trois enfants. En pleines vacances du côté de Rome, en Italie, ce dernier se serait très mal comporté avec un DJ italien.

C'est le média américain TMZ qui sort l'information. Selon eux, le DJ Francesco Facchinetti aurait reçu un coup de poing dans la figure de la part de Conor McGregor. Le DJ explique que lui et sa femme passaient la soirée en compagnie du sportif et de sa compagne, dimanche dernier aux alentours de 2h30 du matin. Alors que tout se passait bien jusqu'ici, celui qui a passé un très mauvais séjour en Corse aurait asséné un violent coup à l'artiste sans raison apparente.

Ce coup aurait pu être pour n'importe qui. Mes amis, ma femme ou d'autres amis

Après cet incident, le DJ italien a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle il explique que tout le petit groupe était en train de prendre du bon temps lorsque Conor a pété un plomb. "J'ai pris un coup pour rien. Ce coup aurait pu être pour n'importe qui. Mes amis, ma femme ou d'autres amis. C'est pour ça que j'ai décidé de poursuivre Conor McGregor en justice, parce qu'il est une personne dangereuse et violente", explique-t-il avant de montrer ses blessures et notamment sa lèvre toute gonflée et rougie par la blessure.

La femme de Francesco Facchinetti s'est également exprimée sur cet incident. "Venu de nul part, il a frappé Francesco au visage (...) Heureusement, il était très proche de Conor donc il n'a pas pu mettre toute sa puissance", détaille-t-elle, visiblement toujours sous le choc après avoir vu son mari recevoir un tel coup.