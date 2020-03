Conor McGregor et "cette saloperie de virus" : quiproquo sur la mort de sa tante

Désormais habitué à faire les choux gras des médias plus en raison de ses moments d'égarement (en 2019, il a été impliqué et poursuivi pour deux altercations physiques, à Miami et à Dublin) que de sa carrière de combattant de l'UFC (Ultimate Fighting Championship), Conor McGregor apparaît cette fois dans les chroniques du coronavirus : en deuil d'une proche, l'Irlandais de 31 ans a dans un premier temps publié sur les réseaux sociaux laissant à penser que le Covid-19 était en cause, avant de corriger le tir.

Samedi 14 mars 2020, Conor McGregor commençait par partager sur son compte Instagram une série de photos personnelles, le montrant notamment avec sa famille (sa compagne Dee et ses enfants Conor Jr., bientôt 3 ans, et Croia, 14 mois) quelques jours plus tôt lors d'un événement à Dublin pour annoncer son don d'un million de dollars à une association. Après une très longue introduction consacrée à son admiration pour la manière dont l'Irlande fait face à la propagation du coronavirus et à insister sur les pratiques barrières à observer, il en venait à révéler comment il a appris la mort de sa tante Anne Moore : "J'avais amené ma famille au studio. Et là, alors que je suis assis et que je m'apprête à passer en direct dans les matinales américaines, je reçois un coup de téléphone qui m'informe que mon adorable petite tata Anne est décédée. Ce n'était plus possible pour moi de faire ce direct. Ma pauvre petite tata adorée. La soeur de ma mère. Cette saloperie de virus. Bordel, mais qu'est-ce qui se passe ?", écrivait-il, amenant ses abonnés à déduire que le Covid-19 avait causé la mort d'Anne Moore.

Mais, dans une publication ultérieure mise en ligne dans la soirée, McGregor dissipait tout malentendu : "Je souhaite clarifier les choses : elle n'a pas été victime du coronavirus", corrigeait-il promptement après avoir remercié ses fans pour leurs messages de soutien. Pour autant, le Covid-19 ne quittait pas son propos : "Alors que nous préparons ses obsèques, je sais que nombre d'entre nous seront confrontés au virus dans les prochaines semaines. Et tandis que ma famille s'est rassemblée, je vous demande de faire l'effort d'être présent auprès de vos amis et de votre famille durant les jours à venir, qui seront stressants", ajoutait-il ainsi en légende d'une photo dont on devine qu'elle le montre enfant avec sa tante Anne. Un voeu qui sera peut-être compromis si, comme en France, le gouvernement irlandais est amené à demander aux citoyens d'éviter tout rassemblement social...