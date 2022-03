Coralie Porrovecchio amincie de 21 kilos : des difficultés rencontrées, elle se confie

Coralie Porrovecchio est une femme comblée et épanouie. Son fiancé Boubacar Kamara et elles sont les heureux parents de Leeroy (1 an et demi) et Kingsley (2 mois). Des grossesses rapprochées qui ont sans surprise transformé sa silhouette. Un sujet sur lequel la candidate de Secret Story 2015 s'est confiée lors d'un questions/réponses, sur Instagram, le 23 mars 2022.

Depuis qu'elle a donné naissance à son dernier enfant, Coralie Porrovecchio fait régulièrement le point sur sa perte de poids avec sa communauté. Le 14 mars dernier, elle avait ainsi révélé qu'elle pesait 74,7 kilos. Un mois auparavant, ce sont 79,6 kilos qui s'affichaient sur la balance et le 14 janvier, 86,7 kilos. L'ancienne habitante de la Maison des Secrets a donc bien fondu. Mais ces derniers temps, c'est plus compliqué pour elle de perdre du poids comme elle l'a confié après qu'un abonné lui a demandé combien elle avait perdu. "Là j'ai perdu 21 kilos. Il m'en reste 14 et là je suis sur une phase de stagnation malgré les efforts, donc ce n'est pas facile."

Coralie Porrovecchio regrette de n'avoir perdu que quelques grammes en dix jours. Malgré tout, la jeune femme de 26 ans ne compte pas relâcher ses efforts comme elle l'a précisé : "Aujourd'hui je suis à 74,3 kilos. Il y a des moments comme ça où on stagne. Le plus important c'est de tenir." Lors de sa deuxième grossesse, la grande amie de Mélanie Da Cruz a pris pas moins de 25 kilos. "Il me restait encore 10 kilos jamais perdu de ma première grossesse", a-t-elle conclu le sujet.

Nul doute que Coralie Porrovecchio réussira à atteindre son objectif. Après l'accouchement de Leeroy, elle avait rapidement perdu 15 kilos sur les 30 pris. Une perte de poids qu'elle devait à une bonne alimentation et à la pratique d'une activité sportive.

Boubacar Kamara et Coralie Porrovecchio ont officialisé leur relation en 2018. Bien que discrets en ce qui concerne leur relation, ils avaient révélé s'être fiancés. Des rumeurs disaient qu'ils s'étaient mariés en secret, mais jamais l'influenceuse ou le joueur de l'OM ne se sont exprimés sur le sujet.