Coralie Porrovecchio amincie 3 mois après son accouchement : elle dévoile le nombre de kilos perdus

L'année 2022 a commencé de la meilleure des manières pour Coralie Porrovecchio. C'est le 10 janvier qu'elle a eu le bonheur de donner naissance à son deuxième enfant. Un heureux événement qu'elle a bien sûr accueilli avec son compagnon Boubacar Kamara. L'ancienne candidate de télé-réalité révélée dans Secret Story en 2015 et le footballeur professionnel ont à nouveau eu un fils, prénommé Kingsley, un an et demi seulement après l'arrivée de leur aîné Leeroy. "Nous avons accueilli dans l'amour notre deuxième fils. Kingsley Kamara est venu compléter notre famille et comment vous dire... nous vivons les meilleurs moments de notre vie. Merci la vie", annonçait-elle sur ses réseaux.

Depuis son accouchement un peu "bizarre", Coralie Porrovecchio a dû s'adapter à un tout nouveau rythme de vie. Elle trouve tout de même le temps de prendre soin d'elle et cela passe par la perte de ses kilos de grossesse. Une expérience que la jolie Belge souhaite partager avec sa communauté Snapchat et ainsi, chaque mois, elle dévoile son évolution. Le 14 mars dernier était justement le jour de la pesée. Ses abonnés ont donc pu découvrir son nouveau poids : "74,7 kg." Et pour elle de faire "le récap" : "14 janvier : 86,7 kg. 14 février : 79,6 kg." Coralie Porrovecchio s'est donc délestée de 12 kilos tout pile en trois mois !

Après la naissance de son premier fils Leeroy, elle s'était également rapidement amincie. "J'ai déjà perdu 15 kilos sur 30, donc on est plutôt satisfait", se réjouissait-elle à l'époque. Il faut dire que la brunette fait en sorte de respecter une bonne hygiène de vie, en mangeant sainement et en faisant du sport.

Rappelons par ailleurs que c'est en 2018 que Coralie Porrovecchio et le défenseur de l'Olympique de Marseille ont officialisé leur relation. Après quoi, ils ont annoncé leurs fiançailles. Installée à Marseille pour la carrière de son compagnon, elle a depuis mis un terme à son activité dans la télé-réalité. Elle reste une influenceuse très en vogue suivie par plus de 2 millions de followers.