Corinne Diacre virée des Bleues : l'ancienne sélectionneuse est-elle en couple ?

Le début d'année est particulièrement mouvementé pour la Fédération française de football et des têtes sont tombées. Cela a commencé avec le président de la FFF, Noël Le Graët, obligé de démissionner de son poste à la suite de vives polémiques après une interview donnée début janvier. Une véritable bombe au sein de l'institution, mais ce n'est pas la seule puisque dans le même temps, une vraie crise s'est déclarée au sein de l'équipe de France féminine. Plusieurs joueuses, dont Wendie Renard et Kadidiatou Diani, ont fait savoir qu'elles ne rejoueraient pas avec les Bleues tant que la sélectionneuse Corinne Diacre serait à la tête de l'équipe.

Une situation intenable pour la Fédération, surtout à quelques mois de la Coupe du monde, qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande en juillet prochain. La FFF a donc organisé un Comité exécutif qui s'est réuni ce jeudi 9 mars et qui vient de décider de mettre un terme au contrat de Corinne Diacre. La native de Croix (Nord) voit donc une aventure de près de 6 ans se terminer à la tête des Bleues. Malgré son statut et sa notoriété, l'ancienne joueuse de 48 ans se montre très discrète sur sa vie de couple et il est aujourd'hui très difficile de savoir si cette dernière est en couple ou non.

J'ai dû connaître qu'un seul des mecs avec qui elle est sortie. Et je le vois encore aujourd'hui, elle est méfiante des médias

Si Corinne Diacre n'a jamais parlé ouvertement de sa vie amoureuse, un ami à elle s'en est chargé dans les colonnes de La Montagne, en juin 2019. "C'est vrai que même par rapport à sa vie privée, elle ne disait rien. J'ai dû connaître qu'un seul des mecs avec qui elle est sortie. Et je le vois encore aujourd'hui, elle est méfiante des médias, elle se protège", a raconté Denis Courty à l'époque, avant de conclure : "Et elle a raison."

Dur de savoir donc si l'ancienne entraîneuse de l'équipe de France est toujours un coeur à prendre ou non, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va désormais avoir beaucoup plus de temps pour elle !