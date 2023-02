Noël Le Graët fait une annonce décisive sur son avenir : réaction unanime des internautes !

C'est une décision que les amoureux de l'équipe de France attendaient avec impatience. Il faut dire que les dernières semaines ont été particulièrement mouvementées pour la Fédération française de football (FFF) et principalement pour son président, Noël Le Graët. Après une interview où il a eu des propos qui ont choqué l'opinion publique sur Zinedine Zidane, l'homme de 81 ans s'est retrouvé au coeur d'une vive polémique. S'en sont suivis de graves accusations concernant son comportement, notamment avec les femmes et une enquête pour harcèlement moral et harcèlement sexuel a été ouverte mi-janvier contre lui.

Face à une situation devenue intenable, Noël Le Graët a été mis en retrait de son poste de président de la FFF, mais à l'époque, on précisait bien qu'il ne s'agissait pas d'une démission ou d'un renvoi pour celui qui est en poste depuis 2011. Ce mardi 28 février, avait lieu une réunion du comité exécutif extraordinaire et tout le monde attendait de savoir ce qu'allait faire le président déchu, qui a finalement pris la décision de démissionner de son rôle de président. Une décision acceptée par les autres membres du comité dans la foulée. Une nouvelle qui a évidemment fait l'effet d'une bombe pour les fans des Bleus et qui a été reprise très rapidement sur les réseaux sociaux et le sentiment général qui domine est clairement le soulagement.

Un sentiment unanime inonde les réseaux sociaux !

Il semblerait que les supporters de l'équipe de France en avait plus que marre de toutes ces histoires autour de la sélection nationale et la plupart attendait impatiemment de tourner la page Noël Le Graët. "Aujourd'hui est un grand jour alors", "La France est enfin libérée", "La meilleure nouvelle de la semaine" ou encore "Le football français revit", les avis des internautes sont unanimes sur Twitter !