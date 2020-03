Coronavirus, Maeva Coucke à l'étranger : "Je n'ai pas à culpabiliser..."

Maeva Coucke est actuellement aux États-Unis pour un road trip. Un voyage prévu bien avant que le coronavirus ne pointe le bout de son nez, notamment en France. Mais certains internautes ont jugé bon de l'accuser d'avoir quitté son pays afin d'échapper à la maladie. Le 15 mars 2020, Miss France 2018 a donc fait une mise au point sur Instagram.

À ce jour, le Covid-19 a fait 127 morts et a contaminé 5 423 personnes en France, ce qui a poussé le gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles, dont la fermeture des espaces publics non indispensables. Une situation qui alarme de nombreux Français. Certains n'ont donc pas apprécié de voir que Maeva Coucke prenait du bon temps aux États-Unis et le lui ont fait savoir. "Les amis, je vois les DM que vous m'envoyez, pour la plupart ils sont positifs, mais d'autres le sont beaucoup moins... Je vois des messages de reproches, mais je n'ai pas à culpabiliser d'être à Los Angeles, je suis consciente de la situation en France, car je suis tout autant concernée. Elle m'attriste pour vous, pour ma famille, pour mes neveux et pour mes amis", a écrit la participante de Miss Univers 2019 dans un premier temps en story Instagram.

La jeune femme de 25 ans a ensuite précisé qu'elle avait pris l'avion avant que les frontières américaines ne soient fermées aux Européens et avant que la France ne passe au stade 3 de l'épidémie. "Alors tant qu'à être ici, je continue de vivre. Ici nous ne sommes, pour le moment pas en confinement. Mes stories ont pour but de vous changer les idées et vous envoyer des ondes positives. Merci à ceux qui le comprennent. Courage à tous", a conclu Maeva Coucke.