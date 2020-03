Coronavirus : Soulja Boy encore plus riche, son business de savon explose

Alors que certaines personnalités comme Tom Hanks, Rudy Gobert ou encore Franck Riester, notre ministre de la Culture, ont été infectées par le Covid-19, d'autres personnalités font face comme elles peuvent à l'épidémie. Soulja Boy, lui, a décidé d'en tirer un peu d'argent. Comme l'annonce TMZ.com le 12 mars 2020, l'artiste américain aurait investi dans une entreprise appelée The Soap Shop, qui produit des savons artisanaux et autres gels hydroalcooliques pour les mains.

Déjà très riche, Soulja Boy aurait décidé de diversifier son activité. C'est là qu'il aurait entendu parler de ce placement plutôt original pour un rappeur, des mois avant l'épidémie de coronavirus qui affecte la planète entière. L'artiste de 29 ans n'aurait pas pu rêver meilleur timing. Cela n'aura échappé à personne, les gens achètent frénétiquement du gel pour les mains, du désinfectant et autres produits qui tuent les bactéries. Certains se sont notamment rués sur les produits de Soulja Boy.

Des sources apprennent à nos confrères que l'entreprise The Soap Shop est passée de 100 flacons par mois à plus de 3 000 produits vendus durant les deux derniers mois, soit une croissance de 3000%. Les profits de la société auraient triplé, sans aucun changement en termes de communication ou de produits.

Notons que Soulja Boy n'a pas investi dans l'entreprise directement, mais dans une de ses franchises situées à South Haven, dans le Mississippi. TMZ.com indique que sa boutique a elle aussi vu ses profits tripler de volume depuis la propagation du virus aux États-Unis. Le commerce du rappeur oeuvre également avec une association appelée Bubbles for Cash, où des jeunes vendent du savon via des collectes de fonds. Une partie de cet argent leur revient directement et sert à financer des programmes d'aides pour des jeunes en difficulté.