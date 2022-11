Coupe du monde au Qatar : une journaliste victime d'un vol, réaction choquante de la police...

Il ne fait pas bon être journaliste au Qatar en ce moment ! Quelques jours avant que la compétition ne débute, un journaliste danois a été menacé par un agent de sécurité alors qu'il se trouvait dans les rues du pays. Une scène qui a fait un énorme buzz, mais ce n'est pas la première polémique sur cette Coupe du monde définitivement pas comme les autres. Depuis l'attribution de l'évènement au petit pays de 2,5 millions d'habitants, les critiques sont nombreuses.

Manque d'infrastructures, températures très élevées, absence de culture foot ou encore coût environnemental immense, le Qatar est sous le coup des critiques depuis plusieurs années maintenant. Depuis le début de la compétition, les choses ne se sont pas vraiment arrangées de ce point de vue puisqu'il a notamment été question de la lutte pour les droits des personnes LGBT dans un pays où l'homosexualité est illégale. Alors que le football devrait être au centre des conversations lors de cet évènement qui n'intervient que tous les 4 ans, on parle finalement beaucoup du reste et cela n'est pas prêt de s'arranger avec l'histoire folle qui est arrivée à la célèbre journaliste argentine Dominique Metzger.

Que voulez-vous que le système judiciaire lui fasse quand nous le trouverons ?

Journaliste pour la chaîne Todo Noticias (TN), cette dernière était en plein direct lorsqu'elle affirme avoir été la victime d'un voleur, qui lui aurait dérobé de l'argent et des papiers. Dominique Metzger est ensuite allée voir la police locale pour rapporter l'incident et elle indique avoir été très surprise par leur réponse. Les policiers lui auraient indiqué qu'une fois le malfaiteur interpellé, elle pourrait choisir elle-même la sanction qui lui serait infligée. "Le moment où j'ai fait ma déclaration était choquant. Ils m'ont dit : 'Qu'est-ce que vous voulez que la justice face ? Nous allons trouver votre portefeuille... Nous avons des caméras partout et nous trouverons le voleur. Que voulez-vous que le système judiciaire lui fasse quand nous le trouverons ?'", rapporte la journaliste, visiblement très étonnée par cette façon de faire et qui n'a pas su quoi répondre.