Coupe du monde : La somme dingue dépensée pour faire venir les proches des Bleus jusqu'au Qatar

Les choses sérieuses ont réellement commencé le 4 décembre pour l'équipe de France. Après une phase de poule parfaitement maîtrisée (hormis le couac face à la Tunisie), les Bleus ont su venir à bout de la Pologne dans un match au cours duquel Kylian Mbappé et Olivier Giroud ont encore brillé, affichant une complicité qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Un match pour lequel les joueurs et l'encadrement des Français ont eu la chance de voir débarquer de très nombreux proches avec qui ils ont pu fêter la victoire après le match. Si l'on en croit les informations du Parisien, l'opération pour faire venir la centaine de personnes en question, qui comprenait parents et amis des joueurs, est estimée à près de 300 000 euros !

Une somme très importante, et qui comprend notamment l'avion affrété par la Fédération française de football (FFF) pour faire venir tout ce beau monde. Selon nos confrères, les deux tiers de cette somme ont été réglés par les joueurs eux-mêmes. Une façon de mettre les stars des Bleus dans les meilleures conditions possibles, mais une belle attention pour les proches du staff, qui ont également pu faire le voyage pour assister à ce beau match de Coupe du monde. Après la rencontre et la belle victoire, ils ont pu retrouver toute cette délégation dans le superbe hôtel de luxe loué par la FFF pour la durée de l'évènement.

Une belle parenthèse avant un départ ce mardi

Comme plusieurs l'ont montré sur leurs réseaux sociaux, les Bleus ont reçu un accueil particulièrement chaleureux à leur arrivée à l'hôtel, en grande partie dû à la présence de cette centaine de proches en plus. Un grand dîner a ensuite été organisé avec tout ce beau monde avant une belle journée de relâche ce lundi. Un beau moment avec leurs proches qui va malheureusement s'achever ce mardi midi, avant que toute cette délégation ne retourne en Europe, comme le précise Le Parisien.

Une belle parenthèse pour les joueurs de l'équipe de France, qui ont pu profiter de la présence des leurs, ce qui va certainement les booster encore plus avant un match crucial dans quelques jours face à l'Angleterre.