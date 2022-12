Coupe du monde : Le pari fou de Laure Boulleau si la France est championne !

L'équipe de France et ses supporters sont euphoriques après la victoire contre l'Angleterre ce samedi soir en quart de finale de la Coupe du monde. Il ne reste plus que deux matchs à l'équipe de Didier Deschamps, qui apparaît désormais comme la grande favori de cette édition. S'il faudra bien évidemment se méfier des Marocains, emmenés par un Achraf Hakimi en feu, Kylian Mbappé et ses coéquipiers semblent armés pour apporter une troisième étoile à la France. Pour débriefer l'actualité bouillonnante de cette Coupe du monde, l'ancienne joueuse et désormais consultante Laure Boulleau était sur le plateau du Canal Football Club.

Tout à la fin de l'émission, alors que le présentateur Hervé Mathoux s'apprête à rendre l'antenne et évoque la prochaine émission, en espérant qu'il pourra y célébrer le titre de champion du monde, Laure Boulleau fait une annonce inattendue. "Moi je me teins les cheveux s'ils sont champions", lance-t-elle, sourire aux lèvres. Une annonce qui fait son petit effet sur le plateau et son collègue et ancien joueur de football Laurent Paganelli lui demande alors la couleur de cette teinture et équipe de France oblige, elle a donc choisi le bleu ! Un pari assez risqué puisqu'il y a de bonnes chances de voir les tricolores soulever la coupe dimanche prochain, même si leur adversaire en finale pourrait s'avérer redoutable.

Mbappé face à Messi pour une finale de rêve ?

S'ils parviennent à remporter leur demi-finale face aux Lions de l'Atlas, les coéquipiers d'Antoine Griezmann pourraient avoir droit à un remake improbable de la finale de 2018, puisque la Croatie a encore déjoué tous les pronostics en s'immisçant jusque dans le dernier carré de la compétition. Emmenés par le génial Luka Modric, ils seront opposés à celui que l'on présente souvent comme le meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi. Le joueur du Paris Saint-Germain a réussi à hisser l'Argentine jusque-là grâce à des performances de très haut niveau et à 35 ans, il prouve qu'il est encore l'un des meilleurs joueurs de la planète.

Alors, Laure Boulleau avec les cheveux bleus dimanche prochain ? La réponse après la finale !