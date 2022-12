Coupe du monde : Laure Boulleau refoulée du stade et "très énervée", elle se lâche comme rarement !

Jusqu'ici, la Coupe du monde au Qatar est une belle réussite et si beaucoup avaient des doutes sur la capacité du Qatar à gérer un tel évènement, force est de constater qu'ils y arrivent plutôt bien. Malgré tout, certains accros sont tout de même possible et c'est exactement ce qui est arrivé à Laure Boulleau. La Française se trouve actuellement à Doha où elle pensait assister au match capital entre le Maroc et le Canada, mais visiblement, il n'était pas possible pour elle d'entrer, malgré ses billets valables. "Alors j'ai des tickets, le stade, il est là, mais je ne peux pas rentrer dans le stade. C'est genre incroyable... genre incroyable", se plaint-elle à quelques mètres de l'entrée du complexe sportif (la vidéo est à retrouver dans le diaporama).

Visiblement très remontée, la consultante, que l'on retrouve généralement le dimanche dans le Canal Football Club sur Canal+, ne décolère pas. "Là je suis très énervée", finit-elle par lâcher en riant jaune et d'ajouter un "Vive le foot !" particulièrement sarcastique, avant de conclure en indiquant qu'elle va certainement rentrer chez elle. Dégoûtée de ne pas pouvoir accéder à l'enceinte, elle publie ensuite une photo de ses deux billets en écrivant : "Quand tu as 2 tickets et que tu ne peux pas rentrer dans le stade". Malgré sa frustration, la situation va finir par s'arranger pour l'ancienne footballeuse de 36 ans, qui va malgré tout pouvoir assister à la seconde période du match.

Trop de gens sans ticket ont voulu rentrer, la sécurité a tout bloqué

Rentrée à l'intérieur du stade, elle donne les raisons de ce gros problème de billetterie qui lui aura coûté la première mi-temps. "Trop de gens sans ticket ont voulu rentrer, la sécurité a tout bloqué", explique-t-elle dans sa story en partageant une belle photo de l'intérieur du stade Al-Thumama de Doha, qui peut accueillir jusqu'à 43 000 spectateurs. Une histoire qui se termine donc plutôt bien pour la grande supportrice des Bleus, qui publie une dernière photo avec la phrase "Love football", preuve qu'elle a fini par retrouver son sourire malgré les mauvais moments qu'elle a dû passer.

Laure Boulleau a donc pu assister à la belle victoire des Marocains par 2 buts à 1 face aux Canadiens, dans un stade qui devait être en folie !