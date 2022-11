Laure Boulleau affiche son soutien aux Bleus en petits shorts, vacances de rêve à Saint-Barth'

Pour tous les amoureux de football, il n'y a pas meilleure période que celle de la Coupe du monde. Tous les quatre ans, les supporters du monde entier se réunissent pour célébrer le sport le plus populaire de la planète lors d'une compétition regardée par des milliards de personnes. Cette année, l'évènement est un peu différent puisque la compétition se déroule en Asie et plus précisément au Qatar, un petit pays de 2,5 millions d'habitants situé au Moyen-Orient. Les polémiques sont plutôt nombreuses depuis l'attribution du Mondial et les critiques se font nombreuses, notamment sur les problèmes liés aux conditions de travail des ouvriers lors de la construction des stades.

Malgré tout ça, la compétition a démarré dimanche dernier et l'équipe de France a réussi un premier match parfait face à l'Australie avec une belle victoire à la clé. Si elle est spécialiste de football et travaille comme consultante pour Canal+, Laure Boulleau a décidé de prendre des vacances pendant cette Coupe du monde. Présente sur le plateau du Canal Football Club pour analyser le championnat de France, l'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France a préféré profiter de l'évènement devant son écran plutôt que sur le plateau. Et quoi de mieux pour se détendre qu'un beau voyage du côté de Saint-Barthélémy ?

Laure Boulleau dans son "petit coin de paradis"

La grande copine de Christina Milian aime bien partir en vacances dans des endroits chauds et si elle a privilégié les îles Baléares ces derniers temps, elle avait visiblement envie de changer. La consultante de 36 ans, très active sur Instagram, a publié une série de photos et de vidéos d'elle au bord d'une plage paradisiaque. "Joga Bonito" et "Un p'tit coin de paradis", Laure Boulleau a trouvé l'endroit idéal pour s'amuser avec un ballon ! Malgré la distance et le décalage horaire, elle n'a pas oublié d'être patriote en enfilant un maillot de l'équipe de France. "Allez les Bleus", écrit-elle pour soutenir les tricolores.