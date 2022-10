Laure Boulleau en couple ? Cette petite phrase qui donne un gros indice !

Laure Boulleau fait partie des footballeuses les plus populaires de France, mais malgré toute l'attention portée sur elle, la jeune femme de 35 ans a su rester très discrète sur sa vie privée et il est toujours compliqué de savoir si elle est en couple ou non. En tout cas, après une très belle carrière de joueuse professionnelle qui l'a vu porter les couleurs de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain, la native de Clermont-Ferrand a su parfaitement mener sa barque et aujourd'hui, elle fait partie des consultants les plus demandés du marché.

Tous les dimanches, on peut la retrouver dans le Canal Football Club au côté de Laurent Paganelli et Hervé Mathoux pour couvrir l'actualité du championnat de France, mais lorsqu'elle ne travaille pas, elle aime profiter de la vie. Lorsqu'elle ne s'offre pas une escapade du côté des Baléares, dont elle est tombée amoureuse, elle aime bien retrouver sa grand copine Christina Milian pour des journées entre copines et c'est exactement ce qu'elle vient de faire en s'offrant une belle matinée à deux. Si tout s'est bien passé, le petit message écrit en commentaire pourrait laisser penser bien des choses sur sa vie sentimentale. "Bref résumé des moments sans nos amoureux", ajoute-t-elle. Alors, Laure Boulleau serait-elle en couple ? Il y a de bonnes chances si l'on en croit ses mots !