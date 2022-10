Laure Boulleau passe d'une sublime robe à un ensemble jogging : les internautes adorent !

Il y a des moments où l'on a juste envie d'être tranquillement chez soi, dans des habits confortables devant la télévision et c'est exactement ce qu'a fait Laure Boulleau hier soir. Il faut dire que la belle blonde de 35 ans a des semaines plutôt chargées et elle a besoin de se relaxer quand elle le peut. Ancienne joueuse de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain, elle a parfaitement su rebondir à la fin de sa carrière, devenant une consultante très appréciée des fans du foot. Depuis plusieurs années maintenant elle officie au sein du Canal Football Club, l'émission phare de Canal+ dans laquelle elle côtoie notamment Hervé Mathoux et Laurent Paganelli.

Lorsqu'elle n'est pas en plateau, Laure Boulleau aime bien partager des moments de sa trépidante vie avec ses fans sur Instagram. Très suivie avec plus de 720 000 abonnés, la sportive a passé des vacances de folie avec de nombreux allers-retours en avion en direction des îles Baléares. Un lieu de villégiature dont elle est tombée amoureuse et il se pourrait bien qu'elle y retourne dans le futur, tant elle semble avoir aimé cette destination, mais les vacances sont finies et le championnat de France a repris ses droits. Hier soir, l'ancienne joueuse était particulièrement en beauté pour assister à l'émission, comme elle l'a montré dans sa story (à retrouver dans le diaporama). Dans une superbe robe en satin bleue, elle a fait très belle impression.

De la robe bleue à l'ensemble de jogging devant la télévision

Pourtant, son premier réflexe en rentrant chez elle aura été de se changer radicalement pour enfiler des habits beaucoup plus confortables. "C'est beau les robes, mais rien ne vaut le confort du jogging", plaisante-t-elle sur un selfie depuis son salon. Elle en a rajoutant une couche en publiant un cliché d'elle dans ce bel ensemble bleu et blanc. "Le bon vieux confort du jogging quand tu rentres à la maison lol Je sais que je suis loin d'être la seule à être dans cette team", écrit Laure Boulleau et les internautes semblent effectivement tous de son avis dans les commentaires.