Laure Boulleau sublime dans son maillot rose pour une escapade de rêve sur l'île de Beauté

Mais quand s'arrêteront les vacances de Laure Boulleau cette année ? L'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France s'est fait plaisir pendant l'été, profitant de son temps libre pour se faire plusieurs allers et retours en direction des îles Baléares. Depuis l'arrêt de sa carrière sportive, la jeune femme de 35 ans a parfaitement su rebondir en devenant une consultante de choix pour les chaînes de télévision. Depuis plusieurs années, elle officie sur Canal+ où elle fait partie de l'équipe chargée de décrypter le championnat de France aux côtés d'Hervé Mathoux et Dominique Armand dans le Canal Football Club. Une activité qui l'occupe généralement les week-ends, mais qui lui permet d'avoir du temps libre lorsque la Ligue 1 est en pause.

C'est exactement ce qu'il s'est passé lors de la dernière semaine où les joueurs internationaux, à l'image de Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann, ont été appelés en sélection nationale, ce qui a permis à Laure Boulleau de profiter de quelques jours de repos. Et la grande copine d'une star internationale a décidé d'utiliser ce temps libre pour partir au soleil en s'offrant un petit séjour du côté de la Corse. Sur son compte Instagram où elle est très active et suivie par près de 720.000 abonnés, l'ancienne footballeuse a mis en ligne une belle photo samedi dernier pour montrer à ses fans un petit aperçu de ce beau moment de détente.

Selfie les pieds dans l'eau pour la jolie blonde

"Quelques jours de pause pendant la trêve internationale pour recharger en énergie. Reprise ce soir dans le Canal Football Club à 19h30", écrit-elle en commentaire d'un joli selfie où on peut la voir sur la plage de Santa-Giulia dans son superbe maillot de bain une pièce rose, en train de se baigner dans une eau turquoise. Visiblement tombée amoureuse de l'île de Beauté, elle conclut par un petit message qui devrait faire plaisir aux habitants : "Toujours in love de la Corse."