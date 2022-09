Laure Boulleau : Elle révèle son amitié inattendue avec une grande star américaine

C'est malheureusement l'heure de la rentrée pour Laure Boulleau, qui s'est offert des vacances de rêve cette année. Peut-être inspirée par les stars du football, dont elle dissèque les matchs chaque semaine, l'ancienne joueuse de l'équipe de France a décidé de s'envoler en direction des Baléares et plus précisément d'Ibiza. Un séjour dont elle a dévoilé plusieurs photos sur ses réseaux sociaux et on a notamment pu admirer ses superbes maillots de bain. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et la belle blonde de 35 ans est depuis rentrée à Paris pour reprendre son activité de consultante au sein du magazine spécialisé sur le championnat de France, le Canal Football Club (Canal +).

Aux côtés d'Hervé Mathoux et Dominique Armand, la spécialiste s'intéresse aux performances des plus grands clubs de l'Hexagone, à commencer par le Paris Saint-Germain et ses stars, de Kylian Mbappé à Lionel Messi. Installée dans la capitale et ancienne joueuse du PSG, Laure Boulleau a de très bonnes fréquentations, comme elle vient de le dévoiler sur son compte Instagram. Très active sur la plateforme et suivie par près de 720 000 abonnés, elle vient de publier une photo en compagnie d'une très grande star puisqu'elle pose au côté de Christina Milian ! Les deux femmes sont tout sourire et semblent se trouver dans un restaurant à Paris.

Je suis sa coach de foot et moi son élève en danse... et c'est moi qui suis à la rue

"Avec ma sunnyfriend Christina Milian hier. Je suis sa coach de foot lol et moi son élève en danse... et c'est moi qui suis à la rue", écrit pleine d'humour Laure Boulleau sur sa photo. Une belle amitié donc entre la femme de M. Pokora et l'ancienne sportive de haut niveau. Toutes les deux très fortes dans leurs domaines respectifs, il semble donc qu'elles fassent un échange de bons procédés entre le football et la danse. Une publication mise en ligne hier et qui a visiblement bien plu aux internautes qui sont déjà plus de 8 000 à l'avoir likée.