Laure Boulleau en vacances à Ibiza : défilé de maillots de bain et rencontre avec un célèbre musicien !

Si les footballeurs ont repris le chemin de l'entraînement il y a plusieurs semaines maintenant, pour Laure Boulleau les vacances se poursuivent et de très belle manière ! Après une brillante carrière de joueuse qui l'a vu effectuer la majeure partie de sa carrière au Paris Saint-Germain, celle qui compte 65 sélections avec l'équipe de France a su parfaitement rebondir. À seulement 35 ans, elle fait partie des spécialistes de foot les plus populaires de France. Installée aux côtés d'Hervé Mathoux et Dominique Armand dans l'émission Le Canal Football Club, elle dissèque l'actualité avec talent.

Après une année bien chargée, la jolie blonde a bien mérité quelques jours de vacances et visiblement, elle a un endroit de prédilection en ce moment. À l'image des stars du foot comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, Laure Boulleau est tombée amoureuse des îles Baléares. Après y avoir passé du temps en juin dernier, elle a décidé d'y retourner ! Sur place depuis quelques jours, la consultante est venue pour faire la fête et profiter du cadre de vie paradisiaque qu'offre l'archipel espagnol. Active sur Instagram, où elle est suivie par plus de 710 000 abonnés, l'ancienne collègue de Pierre Ménès a publié plusieurs photos de ce beau voyage.

Belle rencontre avec un DJ français très célèbre

Dans sa story elle a mis en ligne des clichés d'elle dans un beau maillot de bain une pièce en pleine mer, à bord d'un superbe bateau, ainsi que dans un maillot rose fuchsia en bord de plage (les photos sont à retrouver dans le diaporama). Si Laure Boulleau a profité de ce beau moment pour recharger les batteries, elle est également là pour faire la fête puisqu'Ibiza est particulièrement réputée pour ça. Elle a même eu la chance de rencontrer nul autre que David Guetta ! Après avoir pris une belle photo avec lui, elle n'a pas lésiné sur les compliments : "After show avec le boss David Guetta, euuuh non le big boss".